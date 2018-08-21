Путин наградил деятелей театра и кино

Деятелей кино и театра отметил президент России Владимир Путин. Почетное звание заслуженного артиста России присвоено актрисам Светлане Ходченковой и Дарье Мороз, Дмитрию Дюжеву, артисту театра имени Вахтангова Виктору Добронравову и актерам "Квартета И" Леониду Барацу и Ростиславу Хаиту.

За большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского указом президента награжден режиссер Федор Бондарчук, сообщает ТАСС.

Режиссер Валерий Тодоровский и актер Николай Фоменко удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден Гоша Куценко.