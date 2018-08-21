Денисов на правах аренды перешел из "Локомотива" в "Крылья Советов"

Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Виталий Денисов на правах аренды перешел в самарские "Крылья Советов". Срок соглашения между 31-летним игроком из Узбекистана и клубами рассчитан до конца 2018 года.

При этом ранее сообщалось, что самарский клуб арендует Денисова до конца сезона-2018/19​​​. Виталий Денисов выступает за железнодорожников с января 2013 года. Всего он провел за клуб 142 матча и забил один гол.