В Петербурге ветер снес леса с Главного штаба прямо на прохожих

В Петербурге 21 августа бушует непогода. Местные жители сообщали даже, что в городе шел мощный ливень с градом. Днем пришло сообщение, что из-за сильного ветра рухнули строительные леса со здания арки Главного штаба на Дворцовой площади.

В сообществе "ДТП и ЧП в Петербурге" в соцсети "ВКонтакте" говорится о нескольких пострадавших. По словам очевидцев, леса рухнули под арку Главного штаба.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, по предварительной информации, трех человек осматривают врачи.

Сейчас спасатели ликвидируют дальнейшую угрозу. В Эрмитаже, по предварительным данным пресс-службы музея, ничего не повреждено.