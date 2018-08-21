В "Витесс" Слуцкого перешел футболист мадридского "Реала"

Норвежский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Мартин Эдегор проведет сезон в голландском "Витессе", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее 19-летний норвежец не был включен в заявку мадридской команды на два первых официальных матча сезона, отмечает Чемпионат.com. Отметим, что в прошлом сезоне Эдегор также выступал в Нидерландах на правах аренды в составе "Херенвена".