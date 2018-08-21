Минфин США отчитался перед Сенатом: российские олигархи стали париями

Чиновники Минфина США отчитались перед сенатом о ходе реализации санкционной программы в отношении России. Санкции, по их мнению, эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия.

Как отмечает "Интерфакс", заместитель министра финансов Сигал Манделкер выступает во вторник в банковском комитете, помощник министра Маршалл Билингсли — в комитете по иностранным делам. Тексты их выступлений опубликованы на сайте Минфина. "Наши усилия, объединенные с партнерами в правительстве США и во всем мире, направлены ясным пониманием угрозы, которую Россия представляет для США, наших друзей и союзников", — заявила Манделкер. По ее словам, санкционная программа в отношении России — среди самых активных и эффективных, и многие фигуранты черного списка уже стали "париями" в международном сообществе.

"Влияние наших решений о введении санкций от 6 апреля проявилось сразу же. Согласно публичным оценкам, совокупное состояние 27 богатейших людей России упало на 16 миллиардов долларов за один день, торгуемые в Москве акции пережили самое глубокое падение за 4 года, а рубль ослабел до минимума с конца 2016 года", — отчитался в свою очередь Билингсли.

С января 2017 года под различные санкции США подпали 200 российских юридических и физических лиц, в том числе "Рособоронэкспорт", "ЕвроСибЭнерго", "Сургутнефтегаз", Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Алексей Миллер и другие.