Сергей Нетиевский обратился в СК: директор "Уральских пельменей" вывел активы со счетов

Директор шоу "Уральские пельмени" Евгений Орлов вывел активы со счетов компании "Идея Фикс медиа". Так считает Сергей Нетивский, экс-директор шоу "Уральские пельмени". Он подал 20 августа 2018 года обобщенное заявление в Следственный комитет России по Свердловской области.

50 процентов студии "Идея Фикс медиа" принадлежит Нетиевскому, уточняет РИА Новости. По мнению Нетиевского, Орлов нанес ущерб в 330 миллионов рублей. Это касается вывода денег со счетов, а также прав на лицензионные записи концертов.

Евгений Орлов пришел в компании в 2012 году. Через 4 года после смерти Алексея Лютикова он перевел средства студии на счета созданной им компании "Уральские пельмени продакшн". А затем от имени студии выдал 20 займов 14 заемщикам. Сергей Нетиевский в связи с этим написал несколько заявлений в полицию – три в Москве и одно в Екатеринбурге. Ни по одному из них дело не двигалось, утверждает экс-директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский.

Он рассчитывает, что теперь его заявление рассмотрят в Следственном комитете и дадут правовую оценку действиям Евгения Орлова.

Конфликт между экс-директором "Уральских пельменей" и коллективом с резонансными обвинениями друг друга в финансовой нечистоплотности начался в 2016 году. До сих пор большинство судов выигрывал Сергей Нетиевский.