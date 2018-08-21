Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 августа 201819:45

Упавшие с крыши арки Главного штаба леса накрыли девушку и двух мужчин

Три человека пострадали от обрушения строительных лесов в центре Санкт-Петербурга. Леса с крыши арки Главного штаба упали на двух мужчин 27 и 67 лет, а также на 16-летнюю девушку. Один из пострадавших — иностранец. Все пострадавшие госпитализированы. У иностранца травма легкая — ему рассекло бровь.

Настил лесов рухнул на площади 40 квадратных метров. Спасатели полностью ликвидировали дальнейшую угрозу обрушения строительных лесов, сообщает со ссылкой на МСЧ России РИА Новости.

Леса обрушились от порывов сильного ветра на западном крыле здания Главного штаба на Малой Морской улице, которое находится в ведении Западного военного округа Минобороны России. Порывистый ветер снес строительные конструкции под арку Главного штаба.

К месту падения лесов были вызваны спасатели и пожарные, четыре машины скорой медпомощи и два реанимобиля.

В основном ветер прошелся по северным районам города – Выборгскому и Приморскому. В Санкт-Петербурге ветер 21 августа повалил более четырех десятков деревьев и дорожных знаков. От непогоды пострадали десятки автомобилей.

Парки и сады в центре Северной столицы были закрыты. Инцидент с обрушением лесов никак не затронул Эрмитаж.

В Петербурге объявлено штормовое предупреждение – порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Спасатели призвали горожан и гостей Петербурга к предельной осторожности.

В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области температура не превышает 13 градусов, идет дождь.

Сейчас

18:15

В России учреждена медаль "За строительство Крымского моста"

18:05

На Дворцовой в Петербурге рухнули строительные леса с Главного штаба

17:48

Путин наградил деятелей театра и кино

17:00

Россия опять попала под санкции США против КНДР

16:17

Москалькова предлагает отменить уголовную ответственность за репосты запрещенной информации

16:00

На заводе на юго-востоке Москвы горит цистерна с мазутом

15:43

Лавров: не могу себе представить, как можно использовать "Талибан" в борьбе с ИГ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Минфин США отчитался перед Сенатом: российские олигархи стали париями

Минфин США отчитался перед Сенатом: российские олигархи стали париями

1 час назад
В Петербурге ветер снес леса с Главного штаба прямо на прохожих

В Петербурге ветер снес леса с Главного штаба прямо на прохожих

2 часа назад
В России учреждена медаль "За строительство Крымского моста"

В России учреждена медаль "За строительство Крымского моста"

1 час назад
СК возбудил дело против полицейских, избивших пьяного в Домодедове

СК возбудил дело против полицейских, избивших пьяного в Домодедове

2 часа назад
Несостоявшийся бунт: зеки-бывшие силовики пытались сместить начальника пермской колонии

Несостоявшийся бунт: зеки-бывшие силовики пытались сместить начальника пермской колонии

2 часа назад
Эвелина Бледанс посидела на кровати Ванги, чтобы родить дочь

Эвелина Бледанс посидела на кровати Ванги, чтобы родить дочь

1 час назад
Топ-10 стран с самой дешевой мобильной связью

Топ-10 стран с самой дешевой мобильной связью

9 часов назад
Андрей Федорцов рассказал, как в войну его бабушку с детьми спас "фриц"

Андрей Федорцов рассказал, как в войну его бабушку с детьми спас "фриц"

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

20.08.2018 08:01
Ставропольский судья потерял мантию после пикантного видео на заправке

Ставропольский судья потерял мантию после пикантного видео на заправке

2 часа назад
Жизнь оказалась ровесницей Земли

Жизнь оказалась ровесницей Земли

3 часа назад
Песков ответил на слова Трампа о снятии санкций

Песков ответил на слова Трампа о снятии санкций

5 часов назад
Больше половины сдающихся в Москве квартир - "бабушкины"

Больше половины сдающихся в Москве квартир - "бабушкины"

4 часа назад
Как изменились стандарты в модельном бизнесе за последние сто лет

Как изменились стандарты в модельном бизнесе за последние сто лет

5 часов назад
Стартап-цыплят по осени считают

Стартап-цыплят по осени считают

7 часов назад
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

9 часов назад
Моя Корея. Десять идей для путешествия

Моя Корея. Десять идей для путешествия

20.08.2018 16:13
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

20.08.2018 11:15
"ВКонтакте" накормит и вызовет такси

"ВКонтакте" накормит и вызовет такси

41 минута назад
Мотоцикл в Индии лишился водителя и поехал под управлением маленького ребенка. Видео

Мотоцикл в Индии лишился водителя и поехал под управлением маленького ребенка. Видео

2 часа назад
ГАЗ показал новые внедорожные микроавтобус и пикап "Соболь 4х4"

ГАЗ показал новые внедорожные микроавтобус и пикап "Соболь 4х4"

2 часа назад
Наглые дрифтеры заблокировали мост в Сан-Франциско. Их арестовали

Наглые дрифтеры заблокировали мост в Сан-Франциско. Их арестовали

3 часа назад
"Армата" идет в войска. Первая партия – 100 танков

"Армата" идет в войска. Первая партия – 100 танков

3 часа назад
Москалькова предлагает отменить уголовную ответственность за репосты запрещенной информации

Москалькова предлагает отменить уголовную ответственность за репосты запрещенной информации

3 часа назад
В Северной Каролине студенты повалили памятник солдату Конфедерации

В Северной Каролине студенты повалили памятник солдату Конфедерации

3 часа назад
Сорванная ветром крыша рухнула на автосалон в Туле

Сорванная ветром крыша рухнула на автосалон в Туле

4 часа назад
В Петербурге сняли с авиарейса буйную жительницу Самары

В Петербурге сняли с авиарейса буйную жительницу Самары

4 часа назад
В Австралии умер русский Тарзан, 60 лет проживший в джунглях

В Австралии умер русский Тарзан, 60 лет проживший в джунглях

4 часа назад
Лавров: не могу себе представить, как можно использовать "Талибан" в борьбе с ИГ

Лавров: не могу себе представить, как можно использовать "Талибан" в борьбе с ИГ

4 часа назад
В столице задержана "целительница", обиравшая пенсионеров

В столице задержана "целительница", обиравшая пенсионеров

4 часа назад
Россия планирует возродить самолеты вертикального взлета и посадки

Россия планирует возродить самолеты вертикального взлета и посадки

4 часа назад
Террорист, недовзорвавшийся у поста полиции в Чечне, умер от ран

Террорист, недовзорвавшийся у поста полиции в Чечне, умер от ран

4 часа назад
Недоливать бензин на АЗС стали даже в Москве

Недоливать бензин на АЗС стали даже в Москве

4 часа назад
МАГАТЭ: КНДР продолжает ядерные разработки

МАГАТЭ: КНДР продолжает ядерные разработки

4 часа назад
В Кении обнаружено гигантское кладбище возрастом 5000 лет

В Кении обнаружено гигантское кладбище возрастом 5000 лет

5 часов назад
Четверть всех заключенных в России сидит за наркотики

Четверть всех заключенных в России сидит за наркотики

5 часов назад
Куда поехать с ребенком в бархатный сезон

Куда поехать с ребенком в бархатный сезон

5 часов назад
"Ночного охотника" вооружат "Хризантемами"

"Ночного охотника" вооружат "Хризантемами"

5 часов назад
Венесуэла привязала девальвированный боливар к криптовалюте

Венесуэла привязала девальвированный боливар к криптовалюте

6 часов назад
Во время съемок клипа в Приэльбрусье сошла лавина

Во время съемок клипа в Приэльбрусье сошла лавина

6 часов назад
Известный сценограф Борис Краснов возвращается в театр спустя 7 лет

Известный сценограф Борис Краснов возвращается в театр спустя 7 лет

6 часов назад
Путин: работа в российской оборонке – это возможность для самореализации и созидания

Путин: работа в российской оборонке – это возможность для самореализации и созидания

6 часов назад
В США отец и сын проехали на автомобиле через огненный ад (видео!)

В США отец и сын проехали на автомобиле через огненный ад (видео!)

6 часов назад
Пассажирский автобус нанизался на барьер железнодорожного переезда во Вьетнаме. Видео

Пассажирский автобус нанизался на барьер железнодорожного переезда во Вьетнаме. Видео

6 часов назад
Из США в Германию депортирован 95-летний бывший надзиратель нацистского концлагеря

Из США в Германию депортирован 95-летний бывший надзиратель нацистского концлагеря

7 часов назад
Толстовский дом: северный модерн в кино и для жизни

Толстовский дом: северный модерн в кино и для жизни

8 часов назад
Высокоуглеводная и низкоуглеводная диеты могут быть одинаково опасными

Высокоуглеводная и низкоуглеводная диеты могут быть одинаково опасными

8 часов назад
У Шарика из "Простоквашино" появился аккаунт в Instagram

У Шарика из "Простоквашино" появился аккаунт в Instagram

9 часов назад
У некоторых из нас есть иммунитет к болезни Альцгеймера

У некоторых из нас есть иммунитет к болезни Альцгеймера

10 часов назад
Эксперты Роскачества нашли идеальное молоко

Эксперты Роскачества нашли идеальное молоко

12 часов назад