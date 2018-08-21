Упавшие с крыши арки Главного штаба леса накрыли девушку и двух мужчин

Три человека пострадали от обрушения строительных лесов в центре Санкт-Петербурга. Леса с крыши арки Главного штаба упали на двух мужчин 27 и 67 лет, а также на 16-летнюю девушку. Один из пострадавших — иностранец. Все пострадавшие госпитализированы. У иностранца травма легкая — ему рассекло бровь.

Настил лесов рухнул на площади 40 квадратных метров. Спасатели полностью ликвидировали дальнейшую угрозу обрушения строительных лесов, сообщает со ссылкой на МСЧ России РИА Новости.

Леса обрушились от порывов сильного ветра на западном крыле здания Главного штаба на Малой Морской улице, которое находится в ведении Западного военного округа Минобороны России. Порывистый ветер снес строительные конструкции под арку Главного штаба.

К месту падения лесов были вызваны спасатели и пожарные, четыре машины скорой медпомощи и два реанимобиля.

В основном ветер прошелся по северным районам города – Выборгскому и Приморскому. В Санкт-Петербурге ветер 21 августа повалил более четырех десятков деревьев и дорожных знаков. От непогоды пострадали десятки автомобилей.

Парки и сады в центре Северной столицы были закрыты. Инцидент с обрушением лесов никак не затронул Эрмитаж.

В Петербурге объявлено штормовое предупреждение – порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Спасатели призвали горожан и гостей Петербурга к предельной осторожности.

В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области температура не превышает 13 градусов, идет дождь.