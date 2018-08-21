Курбан-Байрам: Чечня гуляет три дня

Мусульманский мир отмечает один из главных религиозных праздников — Курбан-Байрам. Он знаменует окончание хаджа, паломничества к святым местам — в Мекку. Российских мусульман поздравил Владимир Путин.

В эти дни верующие одновременно выполняют множество предписания религии ислам и, поэтому они считаются самыми благодатными. "Этот день для мусульман имеет большое значение, — поясняет кадий Грозненского района Аслан Гадаев. — Он объединяет несколько видов поклонения Всевышнему, такие, как хадж, обряд жертвоприношения, частое поминание Аллаха, помощь малоимущим, укрепление родственных уз".

Верующие собираются в мечетях для совершения коллективной праздничной молитвы. Затем во всех мечетях республики в точно обозначенное время мужчины совершают совместный намаз. После имам мечети читает короткую проповедь.

"Хочу с этим праздником поздравить всех мусульман мира и нашей республики", — говорит житель Грозного Мурад Исаев.

Сразу после праздничной молитвы мужчины отправляются на рынки и специальные места для забоя скота. Каждое жертвенное животное должно соответствовать целому ряду условий, быть определенного возраста и не иметь изъянов.

Фонд Ахмат Хаджи Кадырова перед праздником Курбан-Байрам провел масштабную акцию — более 23 тысяч овец было роздано нуждающимся.

По случая празднования Курбан-Байрама в Чечне объявлены три выходных дня, так что каждый желающий успеет совершить и обряд жертвоприношения, и навестить всех родственников.