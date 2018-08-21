Здоровье мужа и отца ухудшается: жена и дочь прилетели в США на свидание с Ярошенко

В чрезвычайно тяжёлых условиях отбывает 20-летний срок в американской тюрьме и российский летчик Константин Ярошенко. Его здоровье ухудшается, медицинской помощи нет. Его жена и дочь — преодолев все визовые препоны — прилетели в Нью-Йорк. Первая за восемь лет встреча может состояться уже 24 августа.

"Как настроение? Как долетели? — Отлично, все хорошо. Проблем не было с таможней.

В чемоданах Виктории Ярошенко и ее дочери Екатерины нет гостинцев. За решетку в США нельзя передать ни таблетки, в которых так нуждается Константин Ярошенко, ни блюда, которые он так любит.

"Он сейчас очень хочет йогуртов и молочного. Потому что ничего такого нет. А вообще он, конечно, любит рыбу нашу ростовскую, картошку жареную. Ну как все нормальные люди. Оливье, винегрет, ну все остальное, борщи", — рассказала супруга летчика.

Виктория, конечно, старается быть бодрой, но эти последние месяцы оказались изматывающими. Если бы не настойчивость российского МИДа, их скорой встречи с мужем не было бы и после почти восьми лет разлуки.

Долгая дорога из Ростова-на-Дону в Нью-Йорке, которую преодолела семья Константина Ярошенко, растянулась на дополнительные полтора часа. Прибывшему из Парижа лайнеру в аэропорту Кеннеди не сразу подобрали стоянку.

Константина Ярошенко арестовали в 2010-м в Либерии по подозрению в контрабанде наркотиков. Спецслужбы США тогда фактически выкрали россиянина. Дали 20 лет. В тюрьме россиянин потерял здоровье.

"На данный момент он сказал, что состояние такое же, как было в Форт-Диксе. С желудком ничего не проходит. Обещали гастроэнтеролога — не дали. Сколько его ждать, говорит, еще не знаю. С зубами тоже плохо. Не оказывается никакой лечебной помощи", — рассказывает Виктория Ярошенко.

В конце июня ее мужа перевели в другую тюрьму.

"Камера на сто человек. Там у него все-таки была двухместная камера, и территория была побольше. Можно было выйти куда-то уединиться", — говорит Витория.

С дочерью Екатериной Константин в последний раз виделся, когда ей было четырнадцать лет.

"Ты ему какой-нибудь подарок везешь? — Подарок? Себя, свои успехи. Хотелось бы многое что, хоть весь мир ему подарить. Но, увы, это пока невозможно. Все подарки дома ждут", — отвечает она.

Первое посещение намечено уже на 24 июня. Викторию и Екатерину за 160 километров от Нью-Йорка отвезет сотрудник российского консульства.

"Мы запросили уже двенадцать встреч. Речь идет о том, что тюрьма разрешает встречи с пятницы по понедельник и с учетом сроков пребывания здесь Виктории Ярошенко с дочерью, то есть они смогут с Константином встретиться двенадцать раз. Если все благополучно завершится, так как мы на это рассчитываем", — рассказал Алексей Топольский, вице-консул генерального консульства России в Нью-Йорке.

Сама Виктория с дочерью, конечно, не упустят ни единую из этих возможностей. Ведь неизвестно, когда им в следующий раз удастся проделать длинный путь через океан.