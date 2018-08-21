Убийство по неосторожности: в Подмосковье возбудили дело после гибели 5-летнего мальчика

В Подмосковье заведено уголовное дело после гибели 5-летнего мальчика, которого мать оставила в закрытом автомобиле. Три часа ребенок провел в раскаленной под солнцем машине, с заблокированными окнами и дверьми. Причиной смерти стал тепловой удар.

"Вот здесь стояла машина. С правой стороны лежал мальчик. — С правой стороны машины? — Да. С матерью плохо. Ее сразу в больницу отвезли", — рассказал Николай Новиков, очевидец.

Пост охраны на парковке заколочен. Но здесь всегда есть люди. Очевидно, 5- летний мальчик, смирно сидящий на заднем сиденье, просто не привлек ничьего внимания. И просто умер. Два, а по некоторым данным три часа ребенок пробыл на солнцепёке в закрытой машине.

"Двери были заблокированы, окна также были закрыты", — констатировал Роман Кушнарёв, старший следователь следственного отдела по городу Ступино главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Все это время мать мальчика 30-летняя Олеся Елецкова находилась в двухстах метрах. На территории завода "Стеклопластик". Вроде бы устраивалась на работу.

"Не надо нас снимать. Мы все равно ничего не скажем!"

Ситуацию, вероятно, мог бы прояснить гендиректор. Но общаться он не захотел: "Андрей Валерьевич? — Да. — Директор завода "Стеклопластик"? — Да. — Корреспондент телеканала "Россия" по поводу случая с Олесей Елецковой".

В ответ гудки.

Однако о страшной смерти мальчика на парковке здесь все знают. Есть даже альтернативная версия происшедшего. Якобы Олеся Елецкова в тот день вовсе не устраивалась, а наоборот увольнялась с завода. Ждала расчета.

"Я думаю расчет, наверное. Обычно деньги выдают долго. Потому что оформляться — ну час. А так — если 2 часа только деньги получать".

Впрочем, все эти детали теперь имеют второстепенное значение. Смертельная опасность грозила малышу с того момента как его мать закрыла двери и окна машины.

"Это могло случиться и через 10 минут в автомобиле, там, где нет кондиционера. Где автомобиль достаточно не проветривается, где нет вентиляции— уже есть риск", — говорит Исмаил Османов, главный врач детской городской больницы имени З.А.Башляевой.

Оставлять в автомобиле детей до 7 лет — запрещено. Год назад в Правила дорожного движения внесли специальные поправки. Дело в том, что в последнее время подобных случаев становится все больше. И лишь благодаря неравнодушным людям до сих пор обходилось без жертв.

"Их спасали прохожие, просто потому что видели, что ребёнок в машине и вызывали полицию, МЧС и спасали жизнь малышу. Я призываю всех к бдительности, не стесняйтесь обратить внимание, если вы видите ребёнка в машине, наберите!" – рассказывает Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека Московской области.

В квартире Елецковых на звонки никто не отвечает. Соседи говорят о родителях погибшего мальчика только хорошее и недоумевают, что могло заставить мать запереть сына в машине на жаре. По статье "убийство по неосторожности" Олесе Елецковой грозит до 2 лет тюрьмы.