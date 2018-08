Тяжелые времена для поставщиков фейков: британцы ополчились на Би-би-си

Стране, которая все никак не покинет ЕС, и в то же время пытается заразить русофобией и без того неизлечимые от нее Штаты, стоит вести себя скромнее. Так глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на призыв британского коллеги Ханта усилить санкции против России. Почти треть часовой речи в Вашингтоне, послушать которую главный ее адресат Трамп так и не приехал, гость из Лондона агитировал за изоляцию Москвы. А перед поездкой дал интервью Би-би-си, не вспомнив, что этот канал американский президент приравнял к CNN и другим поставщикам фейков. Впрочем, теперь на Би-би-си ополчилась и его основная аудитория.

160 тысяч сообщений за первые несколько часов акции и хэштег "Выключим Би-би-си" выходит в топ британского Twitter.

"The BBC has shamelessly failed the majority of the British people, by whitewashing the policies of the vile government, and trying to brainwash them into thinking a decent politician is an Anti Semite. The BBC lie daily", — пишут по-английски в Twitter.

"Би-би-си позорит большинство британцев своей неприкрытой позицией поддержки позиции правительства и попытками промыть мозг людям, утверждая, что политик является антисемитом. День за днем Би-би-си обманывает нас", — негодуют пользователи соцсети в переводе на русский язык.

Официальных организаторов у акции нет, но пользователь, который активнее других призывает к бойкоту телеканала, ведет свой блог от имени вымышленного политика Малькова Такера, персонажа сериала как раз таки Би-би-си. Главным поводом для акции стало освящение скандала вокруг лидера лейбористов Джереми Корбина, которого сейчас обвиняют в антисемитизме. Тысячи пользователей Twitter сочли материалы корпорации однобокими, а обвинения — целенаправленной кампанией по уничтожению репутации политика.

"Корбин представляет угрозу для британского правительства. Он выступает против войны, против введения санкций, против деятельности НАТО на западных границах России. Именно поэтому правящие круги британского правительства не хотят допускать, чтобы он стал премьер-министром. А репортажи Би-би-си о России, Украине и Сирии зеркально отражают пресс-релизы министерства иностранных дел и премьер-министра Терезы Мэй", — поясняет главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос.

Сам журналист тоже неоднократно попадал в поле зрения консервативных британских СМИ. Например, в статью Times, где журналиста называют русским пропагандистом, обвиняют в дружбе с Джереми Корбином и призывают лишить аккредитации в парламенте. Нередко обвинения в необъективности британских СМИ звучат уже и прямо в эфире.

"Очень интересно, что вы обвиняете людей в лицемерии, в то время как сам канал Би-би-си постоянно лицемерит, также как и многие другие британские СМИ. Ваши попытки демонизировать Джереми Корбина и выставить его как защитника террористов — абсолютно возмутительны", — заявил один из слушателей Би-би-си.

Обвинения в адрес Би-би-си ситуацией вокруг Джереми Корбина не ограничиваются: реформа здравоохранения, конфликты в Сирии и Йемене, ситуация на Ближнем Востоке. Среди тем, отмеченных пользователями Twitter, и отравление в Солсбери и Эймсбери. Аргументацию "с высокой долей вероятности" достаточной считают не все.

"Если мы посмотрим на освещение России в СМИ — портер России максимально отрицательный. И это продолжается на протяжении последних двух-трех лет. И опять же — это все iTV, Би-би-си, Channel 4. Это все политическая линия британского правительства — правительство выступает против России, и эти канала отражают позицию правительства. Освещение сирийской проблемы было совершенно однобоким, до появление проблемы ИГИЛ (запрещена в России)", — рассказывает журналист Нил Кларк.

При этом согласно хартии Би-би-си, корпорация обязана сохранять беспристрастность и не подыгрывать ни одной из политических партий.

Бюджет старейшей в мире вещательной организации формируется из специального налога, который платят все жители Великобритании, владеющие телевизорами. Сейчас он составляет 150 фунтов стерлингов в год, это больше 12 тысяч рублей. Но вот 3,5 миллиона британских граждан только за последние 4 года решили больше Би-би-си не платить ни пенса!

Хотя раньше компания абсолютным большинством воспринималась как национальное достояние, которое поддерживать просто необходимо. В интернете легко найти инструкцию, как перестать платить так называемый лицензионный сбор.

- Это слишком дорого. Они предлагают людям много услуг, в которых они не нуждаются, — поясняют такую позицию британские телезрители.

- Я не смотрю телевизор и Би-би-си, у меня есть мой ноутбук, я не собираюсь платить этот налог, — категорично лишает своей поддержки Би-би-си другой британец.

Перед зданием Би-би-си в Глазго прошел небольшой митинг — шотландцы недовольны редакционной политикой корпорации, чью работу они оплачивают из своего кармана. По данным агентства Statista, популярность новостных программ в первом квартале этого года оказалась самой низкой за последние 6 лет.