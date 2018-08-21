21 августа 201820:26
Кандидатура Чеферина выдвинута на новые выборы главы УЕФА
Кандидатура действующего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина выдвинута на новые выборы главы организации, которые пройдут на конгрессе УЕФА 7 февраля в Риме.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Федерации футбола Словении (NZS), восемь европейских футбольных ассоциаций выдвинули кандидатуру Чеферина. Кроме Словении, это федерации футбола, Исландии, Италии, Фарерских островов, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.
Чеферин был выбран на пост главы УЕФА в сентябре 2016 года. Срок его полномочий истечет в феврале 2019 года.
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