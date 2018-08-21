МИД РФ: Microsoft охотится на ведьм

В министерстве иностранных дел считают, что компания Microsoft, заявившая о попытке российских хакеров вмешаться в промежуточные выборы в США, включилась в "охоту на ведьм".

Как передает "Интерфакс", об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

На Смоленской площади предположили, что громкое, но бездоказательное заявление сделано для подтверждения лояльности компании и рассчитано на громкий политический Wow-эффект.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ привели слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не в курсе того, о каких попытках вмешательства РФ говорит Microsoft и в заключение отметили, что "нам же придется сделать необходимые выводы".