Удар в спину: стала известна причина онкологии у хоккеиста "Сибири"

Стала известна причина, которая спровоцировала онкологию у защитника новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" Самвела Мнацяна. Ее стал удар в спину в одном из матчей.

Как сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев, после удара на шестом позвонке игрока образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Отмечается, что это произошло в течение считанных месяцев. И все это дало метостазы на печень и мочевыводящие каналы.

Ранее стало известно, что Мнацян пропустит сезон-2018/19. Игрок будет проходить лечение. На ближайшие три месяца оно будет стоить 130 тысяч евро.