Под надуманным предлогом: российский танкер заблокирован в порту Херсона

Власти Украины заблокировали российский танкер "Механик Погодин" в порту Херсона из-за претензий к компании "ВЭБ-Лизинг", которая финансировала строительство судна.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в компании "В. Ф. Танкер", отметив хаотичный характер претензий к "Механику Погодину" – то нарушение таможенного и пограничного режимов, то неисправное состояние, затем его обвинили загрязнении воды окружающей акватории порта.

Остановились на обвинении в том, что в 2011 году строительство судна осуществляла лизинговая компания "ВЭБ-Лизинг", которая входит в число фирм, против которой введены антироссийские санкции. При этом в расчет не берется то обстоятельство, что с момента спуска на воду в 2011 году танкер принадлежит компании "В. Ф. Танкер", не попавшей в санкционные списки.

Российское судно с экипажей в 12 человек было задержано в порту Херсона 10 августа Службой безопасности Украины. Как заявил заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина Изет Гданов, танкер заблокирован в порту на три года.