Захарова: против России идет большая игра

"Я думаю, что не надо использовать слово "сговор". Нужно использовать слово игра. Идет большая игра стратегического характера".

Так в программе "60 минут" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала полемику вокруг заговора против России.

"Мне кажется, когда мы анализируем в один день звучащие заявления из Лондона, из Вашингтона, то, конечно, не надо верить в сговор. В США наступает очередной виток подготовки к новым выборам. Вся эта риторика относительно русских хакеров, якобы вмешательства руки Кремля и т.д., начинает звучать с новой силой", — считает Захарова.

Вашингтон готов уже сейчас ввести против России новые санкции за предстоящие выборы, компания Microsoft делает заявление о якобы имеющем место кибервмешательстве России во внутренние дела США. Тут же звучат заявления экспертов по поводу "Новичка". И все это Мария Захарова называет игрой, о которой "просто надо знать".

Представить МИД напомнила, что Сергей Лавров уже прокомментировал новое заявление британского главы министерства иностранных дел Джереми Ханта об ужесточении антироссийских санкций, сказав, что Великобритания много о себе думает.

"По крайней мере, это относится к официальным лицам Великобритании. Сергей Лавров приводил в пример поведение официального Лондона, который, с одной стороны, выходит из ЕС, а с другой стороны, своим же бывшим европейским коллегам диктует свои правила игры. Теперь Великобритания посчитала возможным навязывать это мнение еще и Америке".

Причину происходящего Захарова видит в наличии множества неразрешенных внутренних проблем, которые официальный Лондон пытается решить, активизируя внешнеполитическое направление. При плохом ведении международных дел Великобритания искусно создает проблемы и ужесточает риторику – это в их возможности.

"За счет эффекта виртуального присутствия в международном пространстве, за счет создания образа врага из России, отвлекается внимание от внутренних британских проблем. И конечно, это — попытка возвращения в качестве активного игрока на международной площадке", — считает Захарова.

Она напомнила, что история знала немало сговоров, в том числе в XX веке был Мюнхенский сговор, приведший к трагическим последствиям.

"Поэтому сегодня не надо верить или не верить, надо уметь анализировать, надо понимать и делать соответствующие выводы", — заключила Захарова.