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21 августа 201822:50

US Open. Трое россиян пробились во второй раунд квалификации

wikipedia.org

На нью-йоркских кортах стартовала квалификация четвертого и последнего в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США. Трое россиян смогли пробиться во второй раунд квалификации.

Софья Жук в матче первого отборочного раунда переиграла американку Викторию Дюваль со счетом 6:3, 6:3​​​. За выход в решающий раунд Жук поспорит с голландкой Лесли Керкхове.

Алексей Ватутин одержал победу над американцем Томом Фосеттом — 6:4, 3:6, 6:1​​​. Следующим соперником россиянина будет австриец Деннис Новак, посеянный в квалификации 25-м.

Вероника Кудерметова, 20-я сеяная, победила китаянку Лу Цзинцзин со счетом 7:5, 6:3​​​. Во втором круге квалификации россиянка сыграет с победительницей матча Патти Шнидер (Швейцария) — Марина Заневская (Бельгия).

Еще одна россиянка Валентина Ивахнеенко в упорном матче, который продолжался почти три часа, уступила украинке Марте Костюк – 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

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