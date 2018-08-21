ЧП в США: частный самолет совершил экстренную посадку

Во вторник, 21 августа, в США частный пассажирский самолет Gulfstream IV запросил экстренную посадку из-за неполадок с шасси. Известно, что на его борту находятся 16 человек, среди которых популярный рэп-исполнитель Пост Мэлоун.

Самолет вылетел из небольшого аэропорта в американском штате Нью-Джерси и направлялся в Великобританию, передает ТАСС. Во время взлета на одной из стоек шасси лопнули сразу две покрышки, после чего пилот запросил экстренную посадку в региональном аэропорту в Уэстфилде, но диспетчеры направили борт в международный аэропорт Стюарт в штате Нью-Йорк, где он кружил в небе, чтобы выработать топливо, после чего успешно совершил экстренную посадку.