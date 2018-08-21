БАТЭ уступил ПСВ в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Белорусский футбольный клуб БАТЭ уступил голландскому ПСВ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Борисове и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3.

У БАТЭ голы забили Яссе Туоминен (9-я минута) и Александр Глеб (88-я). В составе победителей отличились Гастон Перейро (35-я, с пенальти), Ирвинг Лосано (61-я) и Дониэлл Мален (89-я). Ответная встреча команд пройдет 29 августа в Эйндховене. Напомним, победитель противостояния пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший сыграет в Лиге Европы.

В других матчах игрового обидчик московского "Спартака" греческий ПАОК на выезде сыграл вничью с португальской "Бенфикой" – 1:1. Также вничью завершился матч "Црвена Звезда" (Сербия) — "Зальцбург" (Австрия) — 0:0.