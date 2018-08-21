ДТП в Дагестане унесло жизни 7 человек

В Дербентском районе Дагестана в результате столкновения трех автомобилей погибли семь человек, в том числе, трое детей. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Причины трагического инцидента пока не установлены.

Столкновение автомашин произошло во вторник, 21 августа, вечером на 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", передает ТАСС. В результате ДТП одна из машин загорелась. Движение транспорта в районе места столкновения затруднено и осуществляется по одной полосе и обочине.