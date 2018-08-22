Демократия по-европейски: латвийские власти не допустили до выборов русскоязычную активистку

В Латвии лидера "Русского союза" Татьяну Жданок не допустили до выборов депутатов Сейма. Объяснили тем, что по закону она не имеет право баллотироваться, так как участвовала в работе Компартии Латвии после 13 января 1991 года. Жданок оспорила это решение в Конституционном суде, сообщает телеканал "Россия 24". Она связывает давление со стороны властей Латвии со своей активной поддержкой русскоязычного населения.