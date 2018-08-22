Решение Валерия Меладзе о получении грузинского гражданства вызвало неоднозначную реакцию в обществе

Певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии, чтобы получить гражданство этой страны. Новость вызвала неоднозначную реакцию.

Батуми для Валерия Меладзе – город, конечно, родной, там он не просто родился. В Батуми он рос, учился, и начинал свои первые шаги в творчестве, получив диплом об окончании музыкальной школы по классу фортепиано. Последний раз на малой родине заслуженный артист Российской Федерации был буквально пару дней назад, с концертом на восьмидесятилетнем юбилее Вахтанга Кикабидзе.

В эти же дни, проведенные на одном из крупнейших черноморских курортов Грузии, если верить Грузинскому новостному агентству, Меладзе и обратился в Министерство юстиции страны, с просьбой предоставить ему грузинское гражданство. В скором времени и сам певец подтвердил, что на гражданство подал, но и от российского отказываться не будет.

"Что касается этической стороны этого вопроса, я уверен, что не наношу никому морального ущерба. Я родился и вырос в Грузии, в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были, и остаются по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу, для себя", — заявил Меладзе.

Почему эту границу известный певец решил стереть именно сейчас, ответить не берется даже юбиляр, ради которого Меладзе и прибыл в Батуми. В разговоре с прессой Кикабидзе заявил, что мотивация артиста, ему непонятна, в Грузии он все равно не живет. Другие коллеги по звёздному цеху считают, что глубоко рыть не стоит и все дело в эмоциональном порыве.

"Это может быть такой эмоциональный порыв, находясь там, на Родине своих предков, почему бы нет? У каждого человека есть право на выбор. Получить гражданство своих предков. Он — грузин. И это такой хороший эмоциональный человеческий порыв, и я не вижу в этом какого-то заговора или предательства", — считает Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер.

Не увидел ничего предосудительного в действиях певца и известный борец за нравственность депутат Виталий Милонов, сказав, что "Меладзе никогда в непотребствах и негодяйствах замечен не был, а потому стоит считать, что это просто такая культурная необходимость". Впрочем, с позицией народного избранника категорически не согласны некоторые пользователи соцсетей.

С другой стороны, ждать адекватности от твиттера, иногда занятие весьма неблагодарное. Людей много и мнений столько же. Де юре, Меладзе не нарушает никаких законов, конституция за гражданином РФ оставляет право брать гражданство других стран. Другой вопрос, что в рамках российской юридической системы, Россия всё равно будет признавать такое лицо только своим гражданином. Если, конечно, между странами не заключено специальное соглашение.

"У России есть целое одно соглашение с другим государством, чье гражданство она признает, как гражданство – это Таджикистан. То есть, в случае если гражданин Таджикистана становится гражданином РФ, для него разделяется комплекс прав и обязанностей гражданина в части налогообложения, в части несения военной службы, в части избирательного права", — пояснил Максимилиан Гришин, юрист.

Пока звезды и их поклонники гадают, зачем же исполнителю "Сэры" и "Текила любовь" грузинское гражданство, светские СМИ ненавязчиво напоминают: в начале августа родному брату Валерия, Константину Меладзе венгерские власти запретили въезд в страны Евросоюза на целых два года. Причиной стало подозрение в подделке штампа в российском заграничном паспорте. И тут, наверное, стоит прояснить, что 28 марта года текущего, между Грузией и Европой, вступил в силу безвизовый режим.