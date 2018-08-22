"Армия-2018": первые результаты военного форума

Самолёты, корабли, артиллерия — 26 тысяч новых образцов военной техники — в Подмосковье открылся форум "Армия-2018". Он проходит сразу на двух площадках в парке "Патриот" в Кубинке и на полигоне в Алабине. Приехали делегации более чем из ста стран. А ожидаемый портфель заказов превысит 40 миллиардов рублей. Уже есть и первые соглашения о военном сотрудничестве.

"Армия-2018" — масштабный смотр новейших разработок отечественной оборонной промышленности. Участников форума по традиции поприветствовал президент России. "Убеждён, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабочих. Именно их руками, талантом создаётся уникальная техника для армии и флота России", — отметил Владимир Путин.

Здесь задействованы ведущие специалисты — не только из России, но и из других стран. Изучают, какая техника будет полезна для вооруженных сил их государств. "Страны направили своих специалистов своих делегаций на нашу выставку, и вы сможете ещё и ещё раз убедиться, что наши двери открыты, когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, что мы сумели создать за это время", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

80 единиц техники, в том числе 11 перспективных, показали свои возможности на полигоне Алабино. Семь эпизодов — впервые с участием танков Т-90М, новейшей БМП и зенитных установок "спарка", вертолетов "Ночной охотник", способных подчинять себе вражеские беспилотники.

Российские разработки, по словам министра обороны, показали свои возможности не только на учениях, но во время боевых действий. "Конечно, большая часть того, что мы здесь показываем, прошло проверку в боевых условиях в борьбе с международным терроризмом. Рады тому, что большая часть подтвердила не только свои характеристики, но и самый современный уровень, самые современные достижения нашей оборонной промышленности и науки", — отметил Сергей Шойгу.

Эта техника помогает нашим бойцам эффективно бороться с терроризмом. На форуме представлена целая выставка захваченных в Сирии трофеев. Самодельные бомбы, переделанные под боевые машины внедорожники и гранатомёты. Помимо трофеев, в экспозиции — последние разработки ведущих отечественных и зарубежных предприятий. Например, экипировка с экзоскелетом, которая уже была испытана в арабской республике.

Министр обороны больше 3 часов осматривал стенды, на которых свои проекты презентовали, в том числе, и будущие ученые. Юные инженеры рассказали о танке будущего.

Всего на форуме представлены 26 тысяч единиц техники от 1,5 тысяч предприятий ВПК. В первые часы проведения форума были подписаны два соглашения о военном сотрудничестве с ЦАР и Буркина-Фасо. Организаторы "Армии-2018" планируют, что сумма контрактов, которые будут заключены здесь, превысит 40 миллиардов долларов. Для всех желающих форум будет открыт с 24 числа, пока здесь продолжат работать эксперты.