Пол Манафорт признан виновным по 8 пунктам обвинения

В суде города Александрия (США, штат Вирджиния) в ходе заседания по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта жюри присяжных признало его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. В настоящее время жюри присяжных ведет дискуссию по поводу вердикта в отношении обвиняемого.

Среди этих пунктов пять связанны с нарушением налогового законодательства, два — с нарушением банковского законодательства, и еще один — о сокрытии зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам единогласного решения вынесено не было.

В настоящее время Пол Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам – в штате Вирджиния и в столичном округе Колумбия, напоминает ТАСС. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег и налоговых махинациях, в том числе, во время работы на Украине, а столице США — в "сговоре против США", отмывании более 30 миллионов долларов, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Пол Манафорт не признает.

Пол Манафорт вошел в состав избирательного штаба Дональда Трампа в марте 2016 года, в июне возглавил его, но уже 19 августа был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год.