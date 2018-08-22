Москва остается центром мира

На этот раз со всего света в российскую столицу слетелись служители Мельпомены — стартовал Международный фестиваль университетских и молодежных театров. 150 участников из 30 стран, среди которых Франция, Болгария, Бельгия, Италия, Филиппины, обещают лучшие спектакли, презентации, доклады и мастер-классы.

Для фестиваля Международный экспертный совет отобрал восемь постановок. Разделена программа на три формата: театр классический, невербальный и документальный. Форум организован в рамках Конгресса международной ассоциации университетских театров сразу на нескольких столичных площадках: Театр "Мост, Культурный комплекс посольства Республики Беларусь, Театральный центр "Вишневый сад", НИТУ "МИСИС".