Есть такая буква! Руководитель Sports.ru пожаловался на цензуру из-за неблагозвучной фамилии футболиста

"Только что позвонили из Управления Роскомнадзора по Северо-Западному округу". Это твит Дмитрия Навоши — генерального директора Sports.ru. Пожаловался: мол, цензура давит.

Если точнее – его, якобы, попросили скорректировать одну из публикаций на сайте издания. Про единственного в истории футболиста, который представлял свою страну — на турнирах по обычному футболу, футболу пляжному и футзалу.

Нет, не какая-нибудь звезда. Даже, пожалуй, совсем не звезда. Числился в сборной Соломоновых островов, в их же клубном чемпионате — провёл всю карьеру в качестве вратаря. На высоком уровне — никогда не блистал.

Но дело тут — не в игре. А в том, как его зовут. Собственно, если написать латиницей, то первая буква фамилии, скорее всего, не читается. Поэтому, наверное, — Пол Уйя. Вот только в публикации "Спортса" особенностей произношения не учли. И перевели... Ну, вы поняли. Буква "Х" — присутствовала.

Что, по версии того же Дмитрия Навоши, надзорному ведомству и не понравилось. Правда, никаких официальных документов в редакцию, как он же и рассказал, почему-то не прислали. Хотя по регламенту — были обязаны.