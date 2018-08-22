В ООН отвергают наличие секретной директивы по Сирии

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заявил, что секретариат Организации Объединенных Наций не издавал секретной директивы, запрещающей ее структурам участвовать в восстановлении Сирии.

Одновременно он подтвердил, что в ООН существуют внутренняя политика и нормы, сформированные в процессе консультаций и распространенные в системе организации, чтобы обеспечить поддержку и помощь тем в Сирии, кто в ней больше всего нуждается, с учетом принципов справедливости и недискриминации, на основе равноправного и непредвзятого подхода.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в октябре прошлого года политический департамент секретариата ООН издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую входящим в эту систему организациям участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. "Только гуманитарная помощь. Больше ничего. Было выдвинуто условие, что только после достижения прогресса в так называемом "политическом переходе" можно будет заниматься восстановлением Сирии", — цитирует высказывание главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС. Также Сергей Лавров указал на недопустимость попыток отдельных стран манипулировать секретариатом ООН и призвал западные страны отказаться от попыток использовать международные организации "втемную".