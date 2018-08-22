Facebook удаляет российские аккаунты

В рамках борьбы с распространением недостоверной информации американская компания Facebook удалила в своей социальной сети ряд страниц, связанных, в том числе, с Россией и Ираном.

В заявлении компании констатируется: "Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов за согласованные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть – в России". При этом в компании признали, что иранские и российские аккаунты не были связаны между собой.

В Facebook пояснили, что были удалены страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США определило как российские военные разведывательные службы, сообщает РИА Новости.

Ранее компания Facebook неоднократно подвергались критике со стороны американских законодателей за то, что она предпринимает недостаточные усилия по борьбе в своих сетях с так называемым "российским влиянием". Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявлял, что именно через эти сети связанные с российскими властями лица и компании пытались повлиять на выборы в США в 2016 году.

В свою очередь, глава Национальной разведки США Дэн Коутс заявлял, что Россия пытается повлиять и на предстоящие в ноябре 2018 года выборы в Конгресс. Россия подобные обвинения категорически отвергает, называя их бездоказательными, и предлагает США сотрудничество в сфере кибербезопасности, от которого в Вашингтоне неизменно отказываются.