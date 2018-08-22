В Уфе экстренно приземлился самолет с загоревшимся двигателем

Из-за возгорания двигателя совершавший рейс из Уфы в Сочи пассажирский самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings экстренно вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.

На борту воздушного судна находились 202 пассажира, передает ТАСС. После экстренной посадки все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта Уфы отработали согласно аварийного плана. Уже через семь минут после посадки все пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов, пострадавших нет.

Аварийный Ту-204 отстранен от полетов, проводится расследование. Авиакомпания Red Wings предпринимает все меры для отправки пассажиров в пункт назначения. Произошедшее не повлияло на работу воздушной гавани: аэропорт Уфы открыт для полетов, все рейсы выполняются по расписанию