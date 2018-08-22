Власти Кипра отклонили требование Браудера о прекращении сотрудничества с Россией

Кипр возобновит сотрудничество с Россией в расследовании по делу Уильяма Браудера. Об этом сообщили в министерстве юстиции этой страны.

3 августа окружной суд Никосии отклонил требование фонда Hermitage Capital, основателем которого является Браудер, запретить властям Кипра взаимодействие с Россией. Сотрудничество было временно заморожено. Во вторник киприоты объявили о возобновлении совместной работы с Москвой.

Уильям Браудер – один из фигурантов операций с акциями Газпрома, напоминает телеканал "Россия 24". Заочно осуждён в России за неуплату налогов в особо крупных размерах.