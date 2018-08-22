В российской армии продолжаются масштабные учения

В России войска, привлечённые к внезапной проверке боевой готовности, завершают переброску на незнакомые полигоны. Им предстоит выполнить самые разные задачи. В Мурманской области уже отработали эвакуацию военной техники, повреждённой во время условных боевых действий.

В Хабаровском крае вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-26 выполнили дальние перелёты на оперативные аэродромы. На Камчатке подлодки под прикрытием и маскировкой с катеров идут в районы учений. Мероприятия проходят также в Забайкальском крае и Амурской области, сообщает телеканал "Россия 24".