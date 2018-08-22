Дональд Трамп против мэра Нью-Йорка: политики столкнулись в Твиттере на почве плагиата

Трамп заявил, что Билл де Блазио украл его слоган. Звучит он просто: "Дал обещание — и сдержал слово". Глава Нью-Йорка недавно появился на фоне такого же девиза на одном из мероприятий.

Трамп посетовал — дескать, нехорошо и вообще, отсутствие воображения. Де Блазио не растерялся и парировал: ответил, что он-то со своим слоганом не врёт и правда держит слово.

Пресса отмечает, что действующий президент США этот девиз ввёл в конце 2017 года, впрочем, еще в девяностых его использовал Билл Клинтон.

Билл де Блазио занимает пост мэра Нью-Йорка уже четыре года, он является преемником Майкла Блумберга. Известен, в частности, попытками сгладить социальное неравенство в этом мегаполисе, отмечает телеканал "Россия 24".