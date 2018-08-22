58 строителей отравились некачественной пищей в Москве

В Москве выясняют, что стало причиной массового отравления в Пресненском районе. По информации СМИ, на стройке в районе Мукомольного проезда пострадали десятки рабочих.

Телеканал "Россия 24" сообщает, что на место прибыло 14 машин "Скорой помощи". Помощи медиков попросили 58 человек. По некоторым данным, источник заразы — пельмени, которые поставляла некая фирма.

За последние сутки — подобный случай не первый. Накануне Следственный комитет Подмосковья начал проверку по факту происшествия в Котельниках. Там с признаками отравления в больницу доставили 26 рабочих. Один из них — скончался. По словам следователей, предварительно им был поставлен диагноз "гастроэнтерит".