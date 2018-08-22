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22 августа 201806:29

Представитель Виктора Вексельберга опроверг наличие у того счетов на кКипре

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Официальный представитель российского бизнесмена Виктора Вексельберга, комментируя информацию Министерства финансов США о заморозке его счетов на Кипре, заявил, что попавший под американские санкции предприниматель не имеет банковских счетов на Кипре.

Он уточнил, что на Кипре были счета аффилированных с Вексельбергом компаний, но объем средств на них был незначительным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что банковские счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены в начале апреля текущего года после того, как предприниматели были внесены в санкционный список. Об этом заявил заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

США внесли в санкционный список владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга, а также Олега Дерипаску и связанные с ним компании — "Русал", холдинги "Базовый элемент", еН+, " Русские машины", "Евросибэнерго", "Группу ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Внесение в санкционный список означает заморозку активов бизнесменов в США и запрет для американских граждан или компаний вести с ними бизнес.

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