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22 августа 201808:18

Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме

EPA

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл во втором раунде турнира в американском Уинстон-Сейлеме австралийца Алекса де Минаура. Россиянин победил соперника в двух партиях со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

В третьем круге Медведев встретится с победителем матча между аргентинцем Гуидо Андреоцци и молдаванином Раду Алботом. Отметим, что призовой фонд турнира превышает 690 тысяч долларов.

Еще один представитель России Андрей Рублев не смог пробиться в следующий раунд. Он уступил испанцу Хауме Мурану со счетом 3:6, 2:6.

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