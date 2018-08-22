В Мумбаи горит высотка: внутри заблокированы люди, есть погибшие

В индийском городе Мумбаи горит высотное здание.

Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел. В настоящее время на месте задействованы 14 пожарных машин и вертолеты, сообщает РИА Новости.

По словам представителя правоохранительных органов, с крыши при помощи крана были спасены несколько человек. Однако еще около 10 человек остаются заблокированы на лестничных пролетах. Уже стало известно, что 2 человека погибли и еще 14 получили ожоги и травмы.

Причина пожара пока остается неизвестна.