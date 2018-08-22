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22 августа 201809:20 Елизавета Храмцова

Дело Манафорта: как приговор отразится на карьере Трампа

Главная международная тема дня — вердикт, вынесенный американскими присяжными Полу Манафорту, бывшему главе избирательного штаба Трампа.

За три дня, которые им пришлось провести перед входом в суд в ожидании итогов дела Манафорта, журналисты изучили все парки и кафе в окрестности. Поэтому, когда на четвертый день из здания стали наперегонки выбегать их коллеги, многие вздохнули с облегчением и сообщили зрителям и читателям: бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа признали виновным.

"Вы наверняка слышали, что вердикт вынесли только по восьми из восемнадцати эпизодов. Господин Манафорт разочарован, что не был полностью оправдан. В любом случае, он хотел бы поблагодарить судью за честное разбирательство. Благодарим коллегию за долгий и непростой процесс. Сейчас мой клиент просчитывает варианты развития событий", — заявил адвокат Манафорта Кевин Даунинг.

"Дело Манафорта" запустил Роберт Мюллер – спецпрокурор, который ведет так называемое дело о вмешательстве в выборы. Искали русских, но нашли украинцев. Выяснилось, что с 2007 по 2012 год, когда Манафорт работал консультантом "Партии регионов", он заработал 60 миллионов долларов на лоббировании интересов Виктора Януковича и как минимум с пятнадцати миллионов не заплатил налоги. Присяжные признали Манафорта виновным в банковском мошенничестве, неуплате налогов и уклонении от декларирования иностранных счетов. Президента Трампа новости из суда застали во время поездки в Западную Виргинию на встречу со сторонниками.

"Мне печально. Должен сказать, что Пол Манафорт – хороший человек. Он работал с Рональдом Рейганом. Процесс начался как расследование "сговора с Россией", но его не было. Это охота на ведьм и позор. Они искали русских, влиявших на избирательную кампанию, но этого не было", — заявил Трамп.

И пока Трамп убеждал мир, что у него все хорошо, еще один удар ему нанес бывший адвокат – Майк Коэн. Юриста весь мир узнал во время скандала со Сторми Дэниелс – звездой фильмов для взрослых, которая уверяла: у нее была связь с уже женатым на Мелании Дональдом Трампом, а Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Долгое время адвокат уверял, что будет стоять за своего клиента стеной. Но позже выяснилось, что юрист тайно записывал указания Трампа на диктофон, а когда и его обвинили в нецелевом расходе денег и банковских махинациях на 20 миллионов долларов, Коэн пошел на сделку со следствием и заявил: по поручению Дональда Трампа он платил неким женщинам, чтобы своими громкими заявлениями те не помешали избирательной кампании.

"Это очень серьезные обвинения, которые отражают картину лжи, длившейся долгое время. Эти обвинения особенно важны, учитывая, что мы говорим об адвокате, который опытным путем узнал, что такое – быть юристом, заниматься честным делом и соблюдать закон. Господин Коэн закрыл глаза на этот опыт и решил, что он выше закона. И за это он заплатит очень, очень значительную цену", — заявил заместитель прокурора Нью-Йорка Роберт Хузами.

500 тысяч долларов Коэну уже пришлось заплатить в качестве залога за освобождение до вынесения приговора. Между тем либеральные СМИ не скрывают своей радости, ведь, по их словам, призрак Уотергейта уже хозяйничает в Белом доме.

"Я думаю, его президентство поражено раковой опухолью. Это не значит, что ситуация та же, что во время Уотергейта. Но если появятся метастазы, и мы узнаем о новых проступках его сторонников, мне кажется, это обернется для него невероятно глубокими проблемами", — отметил бывший советник президентов Никсона, Форда, Рейгана и Клинтона Дэвид Герген.

Если бы Пола Манафорта признали виновным по всем пунктам, набралось бы 305 лет тюремного заключения. Очевидно, что в итоге дадут значительно меньше. Майкл Коэн рискует провести за решеткой от сорока шести до шестидесяти трех месяцев, и согласно сделке у него не будет права обжаловать приговор. Итоги обоих процессов мы узнаем позже. Но, безусловно, главный вопрос в этой истории – грозит ли что-то Дональду Трампу.

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