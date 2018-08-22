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Обмен санкциями 21 минута назад
Новый пакет санкций против России: чего ждать от рынков
США активируют новый пакет санкций против России. В качестве причины на этот раз Вашингтон выбрал события в британском Солсбери. Станет ли этот раунд санкций дополнительным давлением на рубль?
Соединенные Штаты активируют новые санкции против России. Вашингтон ранее объяснил это решение тем, что Москва якобы применила химическое оружие в Солсбери в начале марта. Однако по-прежнему есть только обвинения без доказательств.
Сейчас речь идет о двух пакетах санкций. Первый вступает в силу сегодня, 22 августа, второй — через 90 дней, если Россия не выполнит ряд условий. А именно: правительство должно предоставить гарантии неприменения химического или биологического оружия в будущем, а также должно допустить международных инспекторов на свои объекты.
Что касается самих ограничений, первый пакет мер включает запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Однако, по мнению ряда экспертов, это не станет серьезным ударом для России.
"Если посмотреть на данные американской статистики, то можно увидеть интересную вещь. Всего под эту категорию попадает продукция примерно на 100 миллионов долларов из общего американского экспорта в 6 миллиардов долларов", — отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Второй раунд санкций — через 90 дней — это уже возможное снижение уровня дипломатических отношений и почти полное прекращение американского экспорта.
И здесь под удар может попасть, в том числе, и бизнес Соединенных Штатов. В прошлом году общий объем товарооборота между странами вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. Показатель добрался до отметки в 23 миллиарда долларов.
Что касается вводимого сегодня пакета, эксперты не ждут какого-то серьезного шторма на фондовом или валютном рынках.
"Данный пакет санкций, он не предполагает каких-то серьезных ужесточений по отношению к нашим финансовым инструментам. На наш взгляд, влияние этого события на наш фондовый рынок будет ограничено. В последнее время мы живем в такой ситуации, когда российский рынок реагирует на твиты Дональда Трампа в большей степени, чем на официальные заявления", — поделился своим мнением Андрей Бежин, директор консультационно-брокерского обслуживания QBF (инвестиционная группа Quant-Based Funds).
Ну а накануне в Конгрессе обсудили новые ограничения. Это два законопроекта: один еще в январе предложили сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен. Авторы второго документа — Линдси Грэм и Боб Менендес. Его представили в этом месяце. Кстати, именно он стал одной из причин снижения курса рубля в августе.
Январский законопроект преимущественно посвящен вмешательству иностранного государства в выборы США. Введение санкций даже не потребует формального согласования с президентом. Если дело коснется России, пишут сенаторы, меры будут особенно жесткими. Например, инвесторам из Штатов хотят запретить работать с российским госдолгом.
Правда, против последнего пункта и в январе, и в июле протестовал Минфин США. Ведь это может пошатнуть мировые рынки. Сенаторы прислушались к такому мнению и готовы смягчить положения законопроекта.
Второй документ по сути объединяет все санкции против России. Его авторы предлагают создать в правительстве США новые структуры и с 2020 года открыть доступ к бюджетному фонду страны. 250 миллионов долларов хотят направить на помощь государствам, уязвимым к так называемому российскому воздействию.
Также среди предложений — запрет в США на работу всех крупнейших российских государственных банков, а для инвесторов — эмбарго на покупку новых выпусков отечественных гособлигаций сроком обращения свыше 14 дней.
"Это сделки на миллиарды долларов, которые не состоялись и не состоятся благодаря инструментам, которые Конгресс дал нам, и нашей способности использовать их в качестве дипломатических рычагов", — заявил старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.
Пока в Конгрессе обсуждают новые пакеты санкций против России, президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности отменить действующие ограничительные меры. Об этом он рассказал в интервью Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: наша страна ожидает от США конкретизации своих условий сотрудничества.
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