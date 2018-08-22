CNBC: Москва готовится к спецоперации по поискам ракеты, упавшей в Баренцево море

Россия готовится к спецоперации по поиску ракеты, упавшей в Баренцево море. Об этом сообщает CNBC.

Американский телеканал ссылается на данные разведки. Якобы ракета с ядерной энергетической установкой была потеряна при испытаниях в ноябре 2017 года.

Сами пуски ракет проходили четыре раза, с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Во всех четырех случаях это закончилось неудачей. Самое длительное из испытаний продолжалось около двух минут. Ракета пролетела примерно 35 километров и упала, передает ТАСС.

В операции по поиску и подъему ракеты со дна моря будут задействованы три судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами. Дата начала операции не сообщается. Также неизвестно, возможен ли ущерб для здоровья людей или экологии в связи с предполагаемым повреждением ядерного реактора ракеты.

Между тем в Совете Федерации информацию о падении ракеты в Баренцево море не подтверждают. "Нет информации, подтвердить не могу", — заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников.