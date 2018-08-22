Курс евро превысил 78 рублей

Во время торгов на Московской бирже курс евро к рублю вырос на 0,26% к уровню закрытия предыдущих торгов до 78,06 рублей за 1 евро.

Как сообщалось, курс евро фиксировался на уровне выше 78 рублей — 13 августа этого года, передает ТАСС.

При этом курс доллара по состоянию на 10:05 по московскому времени поднялся на 0,24%, достигнув уровня в 67,44 рублей.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE растет на 0,67%, до $73,12 за баррель.

22 августа США вводят новые санкции в отношении России. В этот раз – из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.