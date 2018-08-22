В Молдавии туристический автобус врезался в трактор и легковушку. Есть жертвы

В Молдавии туристический автобус врезался в трактор.

Авария произошла ночью в Штефан-Водском районе, сообщает Sputnik. Туристический автобус ехал из Кишинева в Затоку (Украина). Он врезался в трактор, который двигался по дороге с выключенными фарами, а затем зацепил легковой автомобиль Peugeot.

В результате аварии погибли три человека: водитель и пассажирка легковушки, а также турист, находившийся в автобусе. Еще 12 человек получили травмы. Четырехлетний ребенок, который ехал в Peugeot, находится в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работает полиция.