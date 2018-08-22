22 августа 201811:42
Из-за Рогозина робот, созданный в Центре Хруничева, остался без имени
Робот, созданный Центром имени М. В. Хруничева, остался безымянным из-за того, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, к которому машина должна была обратиться с соответствующей просьбой, прошел мимо, передает ТАСС.
"Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим", — сказал робот, но глава Роскосмоса не обратил на него внимания. Робот должен был попросить Рогозина придумать ему имя.
Ранее стало известно, что центр представил на этом форуме базовую роботизированную платформу собственной разработки для работы в опасных для человека условиях.
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