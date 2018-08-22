22 августа 201811:27
ФСБ обыскивает "Петербургский метрополитен"
Утром 22 августа сотрудники управления ФСБ по Северной столице нагрянули с обысками в ГУП "Петербургский метрополитен", а также к ряду его подрядчиков.
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту поставок контрафактной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обыски идут в помещениях Петербургского метрополитена, офисах его подрядных организаций, а также по месту жительства предполагаемых участников противоправной деятельности.
Главное управление СК по Петербургу и метрополитен Северной столицы эту информацию пока не комментируют.
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