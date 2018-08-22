Шарапова вошла в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на пятой позиции в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Ее доход составил 10,5 миллиона долларов. Первое место досталось Серене Уильямс (18,1 млн).

Любопытно, что американская теннисистка заработала за прошедший год лишь 62 тысячи долларов призовых от участия в соревнованиях. Весь остальной доход включает в себя спонсорские контракты и бизнес.

Второй в списке самых богатых спортсменок за прошедший год стала теннисистка из Дании Каролина Возняцки (13 млн долларов). Стоит отметить, что в первой десятке только две спортсменки не имеют отношения к теннису. Это звезда женского бадминтона Пусарла Венката Синдху из Индии (7-е место, 8,5 млн) и представительница автоспорта американка Даника Патрик (9-е, 7,6 млн).

В первой десятке самых высокооплачиваемых спортсменок также оказались американка Слоан Стивенс (3-е место, 11,2 млн), испанка Гарбинье Мугуруса (4-е, 11 млн), американка Винус Уильямс (6-е, 10,2), румынка Симона Халеп (8-е, 7,7) и немка Анжелика Кербер (10-е, 7).