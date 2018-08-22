Пьяный житель Клина ранил ножом двоих полицейских

В подмосковном Клину пьяный дебошир после драки с мужчиной на улице ранил ножом двоих полицейских, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Житель дома в проезде Котовского, где и произошла стычка, снял на видео последствия инцидента.

"Где-то позже 22 часов произошло нечто ужасное: какой-то псих напал на нашего соседа, началась драка. Приехали полицейские, один из них начал разнимать их, и псих напал с ножом на полицейского. Соседу явно повезло", — рассказал автор записи.

Нападавшим оказался 23-летний местный житель Денис Н. — его не остановили ни словесные предупреждения, ни два выстрела в воздух со стороны патрульных. Одному из них он порезал руку, второму воткнул нож в спину, после чего был скручен и доставлен в отделение. В момент нападения буян, как утверждают очевидцы, находился под воздействием наркотиков.

Полицейских госпитализировали, их жизням ничего не угрожает, отметили в подмосковном главке.