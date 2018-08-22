В Берлине задержан россиянин, готовивший теракт

В Берлине задержан россиянин, которого подозревают в подготовке террористического акта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе генпрокуратуры Германии, подозреваемого зовут Магомед-Али С., ему 31 год. По данным полиции, он готовил "преступление с применением взрывчатки".

В настоящее время в квартире подозреваемого идет обыск.