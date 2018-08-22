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22 августа 201812:12

УЕФА планирует ввести систему VAR с четвертьфиналов Лиги чемпионов

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), высоко оценив работу системы видеопомощи судьям (VAR) на прошедшем в России чемпионате мира, планирует внедрить ее в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Новую технологию собираются применить уже в четвертьфиналах турнира.

По информации Times, вопрос об использовании VAR в Лиге чемпионов будет обсуждаться в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу в 2018 году новая технология прошла серьезную проверку. Большинство специалистов высказались за дальнейшее использование системы VAR.

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