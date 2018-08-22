В Одинцове конфликт охранника с покупателями закончился поножовщиной и стрельбой

Очередной серьезный конфликт между охранником и покупателями магазина. На этот раз все произошло в подмосковном Одинцове. Дело дошло до поножовщины и стрельбы. В результате один из покупателей попал в больницу с тяжелым ранением. Его версия случившегося сильно разнится с тем, что рассказали работники магазина.

Полночь. Окраина Одинцова, район новостроек. На кадрах, снятых прохожими, два раненых человека корчатся на земле.

"Один занимался тем, что своей майкой кровь пытался остановить, у лежащего был порез сантиметров 30. У второго парня, который стоял, из спины торчала пуля резиновая", — рассказывает свидетель Антон Павликов.

Все началось с конфликта в магазине известной торговой сети.

"Молодой мужчина пробивал кетчуп, цена не устроила, он что-то кассирше высказал. А другой за ним, русский, он что-то там тоже сказал ему", — объясняет Дмитрий Чепрасов, заместитель управляющего магазином.

Мужчина, получивший страшное ранение спины, к счастью, выжил, пришел в сознание и уже начал давать показания, которые абсолютно противоречат этой версии администрации магазина.

- Кто вас поранил ножом и стрелял в Дениса?

- Кто стрелял, не знаю, а меня вот этот охранник поранил ножом, — говорит пострадавший Антон Карастилев.

По версии Антона, зашедшего в тот вечер в магазин с приятелем Денисом, они всего лишь сделали замечание охраннику, который хамил покупателям. После чего охранник предложил выйти разобраться.

"Он с нами тоже начал дерзко разговаривать, отзванивался кому-то периодически. И вот они приехали. Мне нож всунули в спину, потом меня затоптали", — рассказывает пострадавший Антон Карастилев.

На помощь охраннику, по словам Антона, прибыло не менее 5 человек, вооруженных травматическим оружием.

Судя по рассказам очевидцев, драка произошла на маленьком пятачке между продуктовым магазином и соседней стройкой, где, видимо, и скрылись нападавшие, оставив истекать кровью раненых.

В пресс-службе торговой сети теперь заявляют, что в магазине вообще не было охранника. Но управляющая магазином Наталья Рогачева подтвердила: охранник был, и конфликт начался именно с него.

- Как так получается, что у вас здесь охрана учиняет драки и поножовщину?

- Поножовщины со стороны охраны не было, это ложная информация.

- Только что нам сообщил потерпевший, что его ранил ножом ваш охранник?!

- Охранник… Он пропал, его нет.

- Он пропал? Почему пропал?

- Ну, нет его, — отвечает управляющая магазином Наталья Рогачева.

В Интернете десятки роликов с камер видеонаблюдения, запечатлевших стиль общения охранников магазинов с покупателями: иногда вольный или греко-римский, иногда рукопашный, а иногда и кикбоксинг.

Если эти садисты действительно не числятся сотрудниками торговой сети, то их "ударные" методы работы легко объяснимы, спросить за увечья не с кого, официально таких людей нет. Спустя несколько суток после поножовщины и стрельбы в Одинцове никто даже не задержан.