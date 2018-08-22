Вышли за пределы допустимого: полицейских привлекут за избиение пьяного в Домодедове

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими при задержании пассажира в аэропорту Домодедово.

Поводом стали кадры, опубликованные в Интернете. Патрульный наносит мужчине несколько ударов, скручивает руки, пытаясь надеть наручники. Второй полицейский в это время удерживает его жену. Все это происходит на глазах у ребенка, который пытается заступиться за отца.

В МВД отметили, что пассажир был нетрезв, осыпал полицейских бранью и пытался оказать сопротивление при задержании. Впрочем, следователи посчитали, что патрульные применили к мужчине насилие, которое выходит за пределы допустимого.