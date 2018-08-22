Очевидцы сняли с земли заход на посадку Ту-204 с горящим двигателем

Росавиация признала слаженными и грамотными действия экипажа Ту-204 авиакомпании Red Wings, у которого сразу после взлета из Уфы загорелся левый двигатель. Сигнализация и система автоматического пожаротушения не сработали, однако пилоты смогли без проблем посадить лайнер с 215 пассажирами на борту. Очевидцы с земли сняли на видео горящий самолет за несколько минут до приземления.

"В процессе разбега произошел помпаж левого двигателя ПС-90А. Диспетчер аэродрома проинформировал экипаж о том, что визуально с земли наблюдает возгорание левого двигателя. При этом, по данным Red Wings, в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали", — говорится в сообщении Росавиации.

Через несколько минут летевший в Сочи самолет с бортовым номером RA-64050 произвел посадку в Уфе, пожар быстро потушили, а всех пассажиров эвакуировали с помощью надувного трапа.

Аварийный лайнер убрали с полосы, ему на замену из Москвы прибыл Ту-204-100 с регистрационным номером RA-64017 — этот самолет в 2016 году выкатился за пределы ВПП в аэропорту Симферополя и проехал по траве порядка 200 метров. Никто из находившихся на борту 157 пассажиров тогда не пострадал.

После ночного происшествия в Уфе подняться на борт запасного самолета решились только 144 пассажира — они вылетели в Сочи в 11:21 по местному времени (09:21 по Москве), — остальные предпочли не рисковать и остались на земле.

Red Wings отметила профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира воздушного судна Юрия Хорьговского, а пилот Евгений Мальков попросил "не делать поспешных выводов и расследований, не зная ситуации в целом".

"Потому что сейчас в Интернете начнет работать вот этот вот, как я его называю, диванный авиационный комитет, который, не дожидаясь расследования, установит причину ситуации и будет всем ее навязывать. Точную причину установит Межгосударственный авиационный комитет по итогам расследования", — отметил он.